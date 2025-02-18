Оверчук предложил Каспийской пятерке подумать над сближением с ЕАЭС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук предложил странам Каспийской пятерки подумать о выгодах сближения с ЕАЭС.

«Упрочению экономических связей в регионе способствует присоединение Ирана в качестве государства-наблюдателя к ЕАЭС. Приглашаю и других участников Каспийской пятерки подумать о выгодах сближения с ЕАЭС», - заявил Оверчук, выступая на Третьем Каспийском экономическом форуме в Тегеране.

В ходе выступления он также сказал, что Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в национальных валютах. Самые перспективные направления развития торгово-экономического сотрудничества с Ираном — энергетика, автомобиле- и авиастроение, судостроение, фармацевтика, транспортная инфраструктура.

В ЕАЭС доля национальных валют во взаимных расчетах составляет свыше 92%.

Сейчас в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Государствами-наблюдателями являются Молдова, Узбекистан, Куба, Иран.

В Каспийскую пятерку входят Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан.

Источник: ТАСС