Железнодорожные пассажирские перевозки между Азербайджаном и Грузией могут возобновиться с этой даты

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в рамках визита в Грузию встретился с первым заместителем премьер-министра страны Леваном Давиташвили.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, стороны обсудили сотрудничество в области транспорта, развитие Среднего коридора, открытие железнодорожных пассажирских перевозок между Азербайджаном и Грузией, которые начнутся с 1 мая, а также меры по повышению конкурентоспособности и привлечению дополнительных грузов.

Леван Давиташвили подчеркнул важность железнодорожных перевозок для туризма и отметил, что на встрече были обсуждены планы и прогнозы по перевозкам для повышения конкурентоспособности региона.