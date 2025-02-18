МИД России по итогам первой части переговоров в Эр-Рияде: США настроены на серьезное обсуждение ситуации в Украине

МИД России по итогам первой части переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде заявил, что видит серьезный настрой Вашингтона по решению двусторонних вопросов.

«Мы видим настрой у администрации (США) на серьезное обсуждение многих проблем, которые накопились в двусторонних отношениях и, кстати говоря, в международной повестке, включая ситуацию на Украине», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

Сейчас первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась. Встреча проходит в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Как сообщили в ведомстве, делегации двух стран обсуждают весь комплекс проблемных вопросов, их накопилось много, но детали озвучат позже.

"Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось не то чтобы за три года, когда контактов нормальных вообще не было по вине прежней администрации Байдена, а за все предыдущие годы, когда они только накапливались?" — подчеркнула Захарова.

Москву на переговорах представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Как сообщалось ранее, стороны планируют обсудить восстановление всего комплекса отношений между Москвой и Вашингтоном, а также подготовку к саммиту лидеров России и Соединенных Штатов и возможным переговорам по урегулированию в Украине.

Источник: РИА Новости