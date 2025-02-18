Ушаков: Переговоры РФ и США прошли неплохо

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде прошли неплохо, стороны провели серьезный разговор по всем вопросам.

Такую оценку дал по итогам встречи в Саудовской Аравии помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Неплохо, - ответил он на вопрос Первого канала, как прошли переговоры двух делегаций. - Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть".

По его словам, РФ и США договорились учитывать интересы друг друга.

Кроме того, поднимался разговор о сближении позиций России и США, но пока трудно сказать, что оно происходит, сообщил Ушаков. "Пока трудно сказать, что [позиции РФ и США] сближаются, но разговор об этом был", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник: ТАСС