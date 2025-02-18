Ушаков: Дата встречи президентов РФ и США пока не определена, но вряд ли это будет на следующей неделе

Конкретная дата встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определена, но вряд ли это будет на следующей неделе, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров", - сказал он в эфире Первого канала.

Дипломат усомнился в опубликованной агентством Bloomberg информации о том, что встреча президентов может состояться на следующей неделе. "Это вряд ли", - отреагировал Ушаков.

Источник: ТАСС