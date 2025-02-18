СМИ: Путин и Трамп могут встретиться уже на следующей неделе

США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе, сообщает Блумберг.

«Положение ближневосточных государств усилится дальше, если США и Россия согласуют дату саммита в Саудовской Аравии, возможно, уже на следующей неделе», - говорится в сообщении агентства.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации в Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.

Источник: РИА Новости