 Площадь морского льда на Земле достигла исторического минимума | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Площадь морского льда на Земле достигла исторического минимума

First News Media17:05 - Сегодня
Площадь морского льда на Земле достигла исторического минимума

Количество морского льда на Земле сократилось до рекордно низкого уровня, заявили ученые. Они оценили площадь льда на обоих полюсах и установили, что она в совокупности покрывает всего 15,76 млн квадратных километров. На Арктику приходится 13,64 млн км, на Антарктику – 2,12 млн км.

Исследование было основано на данных спутниковых датчиков, фиксирующих микроволны, излучаемые поверхностью льда. Показатели 2025 года побили антирекорд, установленный в январе-феврале 2023 года – 15,93 млн км. Ученые полагают, что сокращение площади льда связано с потеплением воздуха и воды.

Морской лед прибывает и убывает в течение года. В Антарктике его площадь достигает минимума в феврале и максимума в сентябре. В Арктике морской лед обычно достигает максимума в марте. В данный момент его площадь больше, чем в сентябре и октябре, но все же необычно мала с учетом сезона. Антарктика этим летом также особенно пострадала от ветров, разрушающих лед. Это происходит, поскольку у нее нет защитного «буфера» суши, как в Арктике.

Ученые Службы изменения климата Copernicus признали 2024 год самым жарким в истории. Январь 2025 года также оказался самым теплым за все время наблюдений – средняя температура в мире достигла 13,23 градусов.

Морской лед важен для климата планеты, поскольку отражает солнечные лучи обратно в космос. Он также необходим полярным видам, таким как пингвины, тюлени и белые медведи. Недостаток льда вызывает стресс у морских млекопитающих, что негативно влияет на их жизнедеятельность и способность к размножению, сообщает Национальный центр данных о снеге и льде США (NSIDC).

Ранее стало известно, что в Антарктиде выявили масштабные выбросы метана. Ученые обнаружили в Южном океане столбы этого газа длиной до 700 метров. Они пояснили, что твердый метан становится газообразным при потеплении. Из воды он может попасть в атмосферу и негативно повлиять на климат. Метан является мощным парниковым газом.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
228

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в жилом комплексе Agdam ...

Экономика

Грузия и Азербайджан обсудили железнодорожные пассажирские перевозки

Политика

В Баку проводится курс Мобильной тренинговой группы НАТО - ФОТО

Общество

Али Асадов встретился с президентом Ирана - ФОТО

В мире

Зеленский отказался ехать в Саудовскую аравию

ХАМАС освободит шесть заложников из Газы

Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий

Рубио: Уступки для урегулирования конфликта в Украине должны сделать все стороны

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Сенат Конгресса США утвердил Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава

The Guardian: Зеленский предложил России прямой обмен территориями

Пашинян: Закон о членстве Армении в ЕС не повысят риски в отношениях с ЕАЭС и Россией

Белый дом подтвердил визит спецпредставителя Трампа в Москву

Последние новости

Грузия и Азербайджан обсудили железнодорожные пассажирские перевозки

Сегодня, 21:00

В Баку проводится курс Мобильной тренинговой группы НАТО - ФОТО

Сегодня, 20:40

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси посетила Центр Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 20:20

Иранский министр: Мы активно сотрудничаем с Азербайджаном в сфере транспортного транзита

Сегодня, 20:00

Зеленский отказался ехать в Саудовскую аравию

Сегодня, 19:45

В одном из районов столицы возникнут перебои в газоснабжении

Сегодня, 19:30

Определились азербайджанские гимнасты, которые представят Азербайджан на Кубке мира

Сегодня, 19:15

Иранский министр: Иран, Азербайджан и Россия будут сотрудничать в строительстве ж/д Решт-Астара

Сегодня, 19:00

Избраны генсек и вице-президенты НОК Азербайджана

Сегодня, 18:40

Министр экономики и директор представительства АБР обсудили стратегию партнерства - ФОТО

Сегодня, 18:25

Агентство кино Азербайджана представило свой павильон на Берлинском международном кинофестивале – ФОТО

Сегодня, 18:10

ХАМАС освободит шесть заложников из Газы

Сегодня, 17:52

Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий

Сегодня, 17:42

Рубио: Уступки для урегулирования конфликта в Украине должны сделать все стороны

Сегодня, 17:40

Почему в Азербайджане участились случаи смерти рожениц? – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Сегодня, 17:29

Али Асадов встретился с президентом Ирана - ФОТО

Сегодня, 17:25

В связи с погодными условиями снегоуборочная техника приведена в готовность

Сегодня, 17:15

Скончался звезда сериала «Çocuklar duymasın» Эмин Гюмюшкая

Сегодня, 17:13

Fox News: Россия и США предложили мирный план по Украине

Сегодня, 17:11

​​​​​​​Выгодная депозитная кампания в Birbank продолжается: Увеличьте свою прибыль до 11%

Сегодня, 17:08
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31