Площадь морского льда на Земле достигла исторического минимума

Количество морского льда на Земле сократилось до рекордно низкого уровня, заявили ученые. Они оценили площадь льда на обоих полюсах и установили, что она в совокупности покрывает всего 15,76 млн квадратных километров. На Арктику приходится 13,64 млн км, на Антарктику – 2,12 млн км.

Исследование было основано на данных спутниковых датчиков, фиксирующих микроволны, излучаемые поверхностью льда. Показатели 2025 года побили антирекорд, установленный в январе-феврале 2023 года – 15,93 млн км. Ученые полагают, что сокращение площади льда связано с потеплением воздуха и воды.

Морской лед прибывает и убывает в течение года. В Антарктике его площадь достигает минимума в феврале и максимума в сентябре. В Арктике морской лед обычно достигает максимума в марте. В данный момент его площадь больше, чем в сентябре и октябре, но все же необычно мала с учетом сезона. Антарктика этим летом также особенно пострадала от ветров, разрушающих лед. Это происходит, поскольку у нее нет защитного «буфера» суши, как в Арктике.

Ученые Службы изменения климата Copernicus признали 2024 год самым жарким в истории. Январь 2025 года также оказался самым теплым за все время наблюдений – средняя температура в мире достигла 13,23 градусов.

Морской лед важен для климата планеты, поскольку отражает солнечные лучи обратно в космос. Он также необходим полярным видам, таким как пингвины, тюлени и белые медведи. Недостаток льда вызывает стресс у морских млекопитающих, что негативно влияет на их жизнедеятельность и способность к размножению, сообщает Национальный центр данных о снеге и льде США (NSIDC).

Ранее стало известно, что в Антарктиде выявили масштабные выбросы метана. Ученые обнаружили в Южном океане столбы этого газа длиной до 700 метров. Они пояснили, что твердый метан становится газообразным при потеплении. Из воды он может попасть в атмосферу и негативно повлиять на климат. Метан является мощным парниковым газом.

Источник: АЗЕРТАДЖ