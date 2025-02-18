Открылась выставка молодых художников START - ФОТО

В Ambassadors Mədəniyyət Mərkəzi состоялось открытие выставки START, организованной Arts Council Azerbaijan.

Экспозиция объединяет талантливых молодых художников, привносящих новый взгляд в современное азербайджанское искусство. Куратор выставки – Сона Гулиева.

На церемонии открытия глава Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов подчеркнул значимость проекта: «Выставка START — это уникальная возможность для молодых художников заявить о себе, представить свои работы широкой аудитории, наладить профессиональные связи и утвердиться в мире искусства».

В рамках выставки представлено более 40 художественных работ. Основная цель проекта – содействовать интеграции молодых талантов в профессиональную арт-среду и поддерживать их развитие.

Медийная поддержка:

Artnews.az, 1news.az, Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, Azertac.az