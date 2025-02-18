В связи с погодными условиями снегоуборочная техника приведена в готовность

Госагентство автодорог Азербайджана обратилось к водителям в связи с ожидаемыми погодными условиями.

В настоящее время данная структура работает в усиленном режиме.

«В целях устранения возможных проблем, которые могут возникнуть в связи со снежной и морозной погодой, для бесперебойного и безопасного движения транспортных средств на обслуживаемых Агентством улицах и проспектах в городе Баку, а также на дорогах республики, особенно на проходящих по горным и предгорным территориям, приведены в готовность снегоуборочные машины и прочее соответствующее оборудование, заготовлено необходимое количество песка и технической соли», - говорится в сообщении.

Дороги, на которых наблюдается сильный снегопад и гололедица, держатся под контролем, принимаются превентивные меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств.

Несмотря на предпринимаемые агентством меры по обеспечению бесперебойности и безопасности движения на дорогах, могут возникнуть проблемы с движением транспортных средств, находящихся в неисправном состоянии, с не соответствующими сезону шинами, а также под управлением неопытных водителей.

Такие водители также могут создавать заторы на дорогах, затрудняя движение других участников дорожного движения и не давая снегоуборочной технике добраться до проблемных участков. В связи с этим водителям тоже необходимо подготовиться к зимнему сезону и соответствующим образом оснастить свои транспортные средства.

«Граждане могут сообщать о любых проблемах, которые могут возникнуть на дорогах, позвонив в колл-центр Агентства (012-599-79-75)», — подчеркивается в сообщении.

Источник: Qafqazinfo