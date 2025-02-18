Али Асадов встретился с президентом Ирана - ФОТО

18 февраля премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров АР, Али Асадов передал Масуду Пезешкиану приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений на принципах дружбы и добрососедства, тема обогащения эффективного взаимодействия новым содержанием.

Обсуждена реализация проектов между Азербайджаном и Ираном в транспортной, энергетической и нефтегазовой сферах.

Было подчеркнуто значение 3-го Каспийского экономического форума, в очередной раз доведено до внимания, что подчеркнуто, что Азербайджан рассматривает Каспий как море мира, дружбы и сотрудничества.

Также были обсуждены актуальные вопросы с учетом новых реалий в регионе.