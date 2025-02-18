Рубио: Уступки для урегулирования конфликта в Украине должны сделать все стороны

Уступки для урегулирования конфликта в Украине должны сделать все стороны, заявил госсекретарь США Марк Рубио в ответ на вопрос об отмене санкций Запада против РФ.

Как сообщают российские СМИ, он отметил значимость встречи в Эр-Рияде для России и США. По его словам, эта встреча заложила основу для взаимодействия России и США.

Рубио также подчеркнул, что завершение конфликта в Украине возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть «приемлемыми».

«Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий) согласиться, это должно быть приемлемо для них», - сказал он журналистам по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде.