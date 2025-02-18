ХАМАС освободит шесть заложников из Газы

Палестинское движение ХАМАС освободит в субботу шесть живых заложников и передаст в четверг тела четырех, заявил глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя.

Согласно заявлению, которое опубликовало движение, аль-Хайя сообщил, что движение передаст в четверг тела четырех погибших заложников, включая семью Бибас.

«В субботу, 22 февраля, будут освобождены оставшиеся шесть живых заложников, которых было оговорено освободить на первом этапе», - говорится в заявлении.

Источник: РИА Новости