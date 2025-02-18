Ошибка Макрона: Франция теряет продовольственный рынок Северной Африки

Ошибочная политика французского президента Эммануэля Макрона в отношении стран Африки привела к вытеснению Франции с продовольственного рынка Алжира и приходу туда России.

Об этом пишет газета L'Opinion.

В статье отмечается, что еще 10 лет назад Париж являлся крупнейшим поставщиком продовольствия в Алжир. В 2022 году французские поставки заняли уже второе место, а в прошлом году экспорт из Франции достиг рекордно низких величин. Так, за семь последних лет поставки французского зерна уменьшились в четыре раза.

Такое развитие событий стало возможным благодаря поддержке Макроном Королевства Марокко в споре за Западную Сахару.

Издание подчеркивает, что ситуацией умело воспользовалась Россия, которая стала поставщиком 90% зерна в Алжир.

Источник: Газета.ру