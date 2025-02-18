 Израиль вывел все свои войска из южного Ливана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Израиль вывел все свои войска из южного Ливана

First News Media10:12 - Сегодня
Израиль вывел все свои войска из южного Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) почти полностью покинула южный Ливан, сохранив присутствие лишь на пяти стратегических точках.

Об этом сообщила израильская армейская радиостанция на своем сайте.

«Армия завершила вывод войск из южного Ливана в соответствии с установленными сроками, за исключением пяти объектов», — говорится в сообщении.

Ливанский телеканал «Аль-Манар» подтвердил вывод войск ЦАХАЛ. По его данным, армия Ливана вошла в населенные пункты Маис аль-Джабаль, Блида и Махбиб на юге Ливана, которые до этого были заняты израильскими военными.

Газета The Jerusalem Post пишет, что Израиль будет держать на границе с Ливаном «примерно в три раза больше военнослужащих, чем до войны». Их численность может составлять до 10-15 тысяч.

До этого издание Kan писало, что пять стратегических точек с израильскими военными станут гарантиями того, что ливанское движение «Хезболла» не вернется к операциям на юге Ливана.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, Израиль отводит свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
179

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Президента Гамбии с Днем независимости

Общество

Новооткрывшаяся в Баку клиника обвиняется в нарушении экологических и ...

Политика

В Баку начался визит председателя Совета Республики Нацсобрания Беларуси

Политика

Обсужден ход реализации проекта транспортной инфраструктуры Восточный Зангезур ...

В мире

Кавелашвили о давлении на Грузию: Нас подталкивали к войне с Россией

Зурабишвили закидали яйцами в Тбилиси

В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США

Топ-10 богатейших людей мира возглавил Илон Маск

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Макрон на саммите в Париже не пожал руку премьеру Индии

Илон Маск привел 4-летнего сына в кабинет Трампа - ФОТО

The Guardian: Зеленский предложил России прямой обмен территориями

Инициаторы по вступлению Армении в ЕС заявили об отсутствии намерения выхода из ЕАЭС

Последние новости

Кавелашвили о давлении на Грузию: Нас подталкивали к войне с Россией

Сегодня, 12:31

В Баку проходит очередное заседание по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе

Сегодня, 12:29

Зурабишвили закидали яйцами в Тбилиси

Сегодня, 12:25

Ильхам Алиев вновь избран президентом Национального олимпийского комитета

Сегодня, 12:23

В Азербайджане задержан мужчина, публиковавший оскорбительные видеоролики, используя фото разных женщин

Сегодня, 12:21

Центр обучения и развития CELT и Фонд развития образования подписали соглашение о сотрудничестве - ФОТО

Сегодня, 12:18

Вопрос о Jony включен в тест госэкзамена в РФ - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:17

Новооткрывшаяся в Баку клиника обвиняется в нарушении экологических и санитарных норм - ФОТО

Сегодня, 12:00

Ильхам Алиев поздравил Президента Гамбии с Днем независимости

Сегодня, 11:57

100 студентам присуждена именная стипендия ATİAHİ - ФОТО

Сегодня, 11:46

В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США

Сегодня, 11:41

Дорожная полиция призвала водителей быть предельно внимательными к пешеходам - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

Сегодня Baku TV отмечает свое 7-летие

Сегодня, 11:15

Топ-10 богатейших людей мира возглавил Илон Маск

Сегодня, 11:10

Банк АВВ – лидер в цифровом банкинге!

Сегодня, 11:03

Турецкий аэропорт приостановил вылет и прием самолетов из-за НЛО

Сегодня, 10:56

В ряде районов Азербайджана прошли дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 10:51

ОМС покрывает лечение осложнений при беременности

Сегодня, 10:49

Мюнхенский провал: Пашинян остался без поддержки армянской диаспоры

Сегодня, 10:45

Пожар в Саатлы уничтожил часть жилого дома

Сегодня, 10:31
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31