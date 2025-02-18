Израиль вывел все свои войска из южного Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) почти полностью покинула южный Ливан, сохранив присутствие лишь на пяти стратегических точках.

Об этом сообщила израильская армейская радиостанция на своем сайте.

«Армия завершила вывод войск из южного Ливана в соответствии с установленными сроками, за исключением пяти объектов», — говорится в сообщении.

Ливанский телеканал «Аль-Манар» подтвердил вывод войск ЦАХАЛ. По его данным, армия Ливана вошла в населенные пункты Маис аль-Джабаль, Блида и Махбиб на юге Ливана, которые до этого были заняты израильскими военными.

Газета The Jerusalem Post пишет, что Израиль будет держать на границе с Ливаном «примерно в три раза больше военнослужащих, чем до войны». Их численность может составлять до 10-15 тысяч.

До этого издание Kan писало, что пять стратегических точек с израильскими военными станут гарантиями того, что ливанское движение «Хезболла» не вернется к операциям на юге Ливана.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, Израиль отводит свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Источник: Газета.ру