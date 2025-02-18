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В Европе допустили вывод войск США из Прибалтики после переговоров с Россией

First News Media10:16 - Сегодня
В Европе допустили вывод войск США из Прибалтики после переговоров с Россией

Президент США Дональд Трамп после переговоров с Россией может вывести американские войска из прибалтийских стран.

Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленные источники в европейских странах.

«Европейские чиновники полагают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад», — пишет издание.

Собеседники FT подчеркнули, что США после переизбрания Трампа перестали быть для европейских стран «союзником, на которого можно положиться».

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия успешна на поле боя, поэтому США готовы идти на уступки политического характера.

Источник: Lenta.ru

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