«Много вампиров»: Маск заявил о «крупнейшем мошенничестве» в истории США

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя соцсети X, обратившего внимание на число получателей социальных пособий в Штатах.

Выплаты положены 394 млн граждан, тогда как все население страны составляет 334 млн человек.

«Да, намного больше «соответствующих» номеров социальной страховки, чем граждан в США. Это может быть крупнейшим мошенничеством в истории», — написал предприниматель.

По его словам, реально имеющих право на соцобеспечение в стране около 310 млн человек. Поразил Маска и возраст некоторых «получателей». Он сообщил, что в системе соцобеспечения «самыми возрастными» оказались два американца: одному из них якобы от 240 до 249, а другому — от 360 до 369 лет. Почти 3 тыс. человек от 200 до 229 лет, а также почти 9 млн «долгожителей» от 120 до 199 лет.

«Согласно базе данных [службы] социального обеспечения, здесь приводится количество людей в каждой возрастной группе, у которых в графе «смерть» указан прочерк. Возможно, «Сумерки» (вампирская сага. — «Газета.Ru») реальны и есть много вампиров, получающих социальное обеспечение», — написал Илон Маск.

Официальный аккаунт DOGE в соцсети X отреагировал на пост Маск. В департаменте пообещали заняться рассмотрением вопроса.

Источник: «Газета.ру»