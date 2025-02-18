Пожар в Саатлы уничтожил часть жилого дома

В Саатлинском районе Азербайджана в двухэтажном жилом доме произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар охватил значительную часть второго этажа здания, передает 1news.az.

В результате происшествия в 6-комнатном доме площадью 192 квадратных метра огнем было повреждено 62 квадратных метра конструкций на втором этаже.

Оперативные действия пожарных позволили предотвратить распространение огня на другие части здания. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших нет.