Мюнхенский провал: Пашинян остался без поддержки армянской диаспоры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может отозвать посла в Германии Виктора Енгибаряна из-за того, что на организованной в Мюнхене встрече почти не было представителей диаспоры.

Об этом пишет газета «Паст».

Издание отмечает, что если встреча Пашиняна с армянской общиной в США была просто неудачной, то в Мюнхене она стала, мягко говоря, «позорной».

Газета ссылается на заявление главы управления Армяно-германского центрального совета Джонатана Шпангенберга, который сообщил, что на встрече не присутствовали представители епархии ААЦ, 16 церковных союзов, армяно-германского совета и других крупных общинных организаций.

Более того, среди гостей не оказалось ни одной более-менее известной личности, за исключением одного представителя недавно избранного руководства Армянского союза Мюнхена.

По данным «Паст», Пашинян был крайне недоволен сложившейся ситуацией и резко раскритиковал посла за неспособность организовать встречу на должном уровне. Источник в МИД Армении сообщил изданию, что вопрос об отзыве Енгибаряна действительно рассматривается.

Напомним, что с 14 по 16 февраля Никол Пашинян находился в Германии, где принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.