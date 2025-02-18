Акции украинских компаний взлетели на фоне переговоров в Эр-Рияде

На фоне прошедших в Саудовской Аравии первых за много лет переговоров делегаций России и США индекс украинских акций на Варшавской бирже WIG-Ukraine превысил уровень, на котором он находился в феврале 2022 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В понедельник, 17 февраля, индекс взлетел на восемь процентов, а во вторник прибавил более шести процентов. По состоянию на 19:40 по московскому времени он торгуется выше 590 пунктов, три года назад индекс находился в районе 575 пунктов.

В частности, во вторник акции производителя молочной продукции Milkiland выросли более чем на 13 процентов, а агрохолдингов «Агротон» и ИМК — более чем на десять и семь процентов. Сильнее всего выросли акции угольной компании Coal Energy — на 25 процентов.

В мае 2024 года WIG-Ukraine опускался ниже 200 пунктов, таким образом, с тех пор индекс поднялся в три раза.

Таким образом инвесторы демонстрируют рост ожиданий остановки боевых действий на Украине в скором времени на фоне активности администрации президента США Дональда Трампа.