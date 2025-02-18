Сегодня Baku TV отмечает свое 7-летие

Сегодня Baku TV празднует свое 7-летие.

С момента своего основания канал поставил перед собой задачу - информировать русскоязычную аудиторию как внутри страны, так и за ее пределами о самых важных и интересных новостях и событиях, происходящих в Азербайджане и регионе.

В короткие сроки Baku TV стал одним из самых популярных онлайн-телеканалов в стране, заняв лидирующие позиции в рейтингах.

Канал оперативно освещает ключевые события в политике, экономике, спорте, шоу-бизнесе как в стране, так и в мире, завоевывая внимание зрителей.

Коллектив информационного сайта 1news.az поздравляет коллег из Baku TV и желает им дальнейших успехов!