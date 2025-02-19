Спикер парламента Ирана прибыл в Баку для участия в 15-й сессии АПА

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф прибыл в Баку для участия в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, перед вылетом в Азербайджан иранский спикер заявил местным журналистам, что Тегеран заинтересован в развитии международных и региональных связей с Баку.

"Азербайджан и Иран имеют многовековые исторические и разносторонние связи. В ходе визита состоятся двусторонние встречи с высокопоставленными лицами, которые важны для развития сотрудничества в политической, экономической, социальной и культурной сферах", отметил Галибаф.

Напомним, что 15-я сессия проходит под девизом "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии". В заседаниях примут участие делегации парламентов 26 стран, представители 6 международных организаций, а также более 10 спикеров парламентов.

В рамках мероприятия состоятся заседания Исполкома ассамблеи, пленарная сессия, а также обсуждения в профильных комитетах по политическим, экономическим, бюджетным и социальным вопросам. По итогам работы будут приняты проекты решений, а также Бакинская декларация и итоговый отчет Секретариата APA.

Кроме того, в связи с завершением председательства Азербайджана в организации будет рассмотрен вопрос о новом руководстве APA и ее повестке на ближайшие два года.