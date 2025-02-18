Зурабишвили закидали яйцами в Тбилиси

Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами в тбилисском международном аэропорту по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

«Зурабишвили недавно стала мишенью зондеров (группа анонимных активистов - ред.), когда она возвращалась с Мюнхенской конференции. Зурабишвили, как и (бывшего премьер-министра Грузии - ред.) Георгия Гахарию, забросали яйцами в тбилисском аэропорту», - сообщает телекомпания.

Накануне неизвестные закидали яйцами оппозиционера Гахарию в тбилисском международном аэропорту. Он тоже возвращался из Мюнхена. МВД Грузии начало расследование инцидента.