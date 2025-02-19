Королевство Бахрейн выдвинуло свою кандидатуру на пост председателя Азиатской парламентской ассамблеи

Азиатская парламентская ассамблея (АПА) играет важную роль платформы, служащей интересам региональных государств.

Укрепление межпарламентской координации и сотрудничества на азиатском континенте способствует укреплению связей между исполняющими органами. Усиление международного авторитета организации, в свою очередь, служит формированию единой позиции народов Азии и представлению их на более высоком уровне на международной арене.

Об этом заявил председатель Консультативного совета Бахрейна Али Салех Абдулла Аль-Салех в ходе выступления на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, проходящей в Баку.

Он передал Азербайджанской Республике, ее политическому руководству и братскому народу приветствия Верховного правителя Королевства Бахрейн, Его Величества короля Хамада ибн Исы Аль Халифы, и наследного принца и премьер-министра Салмана ибн Хамада Аль Халифы, подчеркнув их усилия для дальнейшего укрепления отношений между народами Азии. Он отметил необходимость многополярных подходов, соблюдения справедливого баланса интересов и уважения суверенных прав народов в современном мире: «Важным фактором является предотвращение вмешательства гегемонистских сил. Азиатская парламентская ассамблея – это структура, содействующая позитивному диалогу в дипломатической, экономической и социальной сферах и играющая важную роль в этом направлении».

Говоря об экономическом и стратегическом значении азиатского континента в мировом масштабе, Али Салех Абдулла Аль-Салех заявил, что регион обладает богатыми природными ресурсами, запасами нефти и газа, а также известен как колыбель исторического и культурного наследия человечества. Он отметил, что Азия обладает огромным потенциалом в области туризма, культурного наследия и социального развития, подчеркнув важность проведения регионом политики, направленной на устойчивый прогресс и экономический рост.

Говоря о вкладе Королевства Бахрейн в деятельность Азиатской парламентской ассамблеи, председатель Совета заявил, что его страна принимает активное участие в работе этой организации и привержена укреплению ее позиций на международной арене. Он сообщил, что Королевство Бахрейн выдвинуло свою кандидатуру на пост председателя Азиатской парламентской ассамблеи и выразило надежду на завоевание доверия и поддержку членов организации.

Али Салех Абдулла Аль-Салех заявил об активизации усилий по дальнейшему развитию Азиатской парламентской ассамблеи и выразил уверенность в том, что позиции организации еще больше укрепятся за счет продолжения достижений предыдущих председателей.

Источник: АЗЕРТАДЖ