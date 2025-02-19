Председатель Национальной ассамблеи Бутана: Многостороннее сотрудничество в Азии важно для глобальной стабильности

Азиатская парламентская ассамблея (АПА) играет существенную роль в укреплении многостороннего сотрудничества. Укрепление многостороннего сотрудничества в Азии особенно актуально на фоне взаимосвязанных глобальных проблем – изменения климата, экономической нестабильности и геополитической напряженности. Этот вопрос представляет значимость не только для нашего региона, но и для мира в целом.

Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи Бутана Лунгтен Дорджи в ходе своего выступления на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку.

Он подчеркнул, что подобные глобальные проблемы еще раз демонстрируют необходимость укрепления межпарламентского сотрудничества и обмена опытом. «Мы должны предпринимать совместные шаги и действовать во имя мира, стабильности и благополучия наших народов», - сказал Л.Дорджи.

Отметив, что многостороннее сотрудничество в Азии важно для глобальной стабильности, председатель Национальной ассамблеи Бутана заявил, что 15-е пленарное заседание, посвященное теме «Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии», является важной площадкой для конструктивного диалога. Эта сессия устраняет разногласия, способствует коллективному принятию решений и подтверждает нашу общую приверженность региональному единству, сотрудничеству и миру.

«Парламентская дипломатия дополняет и укрепляет традиционные дипломатические усилия. Поощряя открытый диалог, укрепляя взаимное доверие и поддерживая ориентированные на граждан решения, мы можем внести свой вклад в разработку политики, направленной на поддержание баланса между экономическим прогрессом, социальной справедливостью и экологической устойчивостью», - отметил спикер.

Источник: АЗЕРТАДЖ