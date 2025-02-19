Зеленский: Обсуждение Россией и США темы Украины без ее участия вызывает вопросы

США могут вытянуть Россию из политической изоляции, но если они обсуждают прекращение войны без участия Украины, то это вызывает у нас вопросы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNNTürk.

Он отметил, что Украина не приемлет переговоров о прекращении росийско-украинской войны без своего участия.

«США с Россией могут обсуждать на двустороннем уровне торговлю, другие вопросы. Нравится мне это или нет, но это их двусторонние отношения. И это решение самих США. Мы думаем, что США вытянут Россию из политической изоляции, но это их решение. Но если они обсуждают прекращение войны России и Украины без нашего участия, то это вызывает у нас вопросы», - сказал он.

По его словам, Украина готова к переговорам, «нам знакомы понятия дипломатии».

«Конечно нам не доставляет удовольствия говорить с Россией, мы враги и наша вражда продолжается. Но мы сделаем все для того чтобы эта война прекратилась», - отметил Зеленский.

«Но нам нужны не просто слова, нам нужны гарантии безопасности. Между партнерами все должны быть открыто. Мы не играем в шахматы, потому что каждый шаг в этой игре приводит к гибели многих тысяч людей», - сказал он.

Источник: CNNTürk