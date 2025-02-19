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Зеленский назвал четыре страны, которые против вступления Украины в НАТО

First News Media14:40 - Сегодня
Зеленский назвал четыре страны, которые против вступления Украины в НАТО

Большинство европейских лидеров поддерживают вступление Украины, за исключением Словакии, Венгрии, Германии и США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Anadolu.

«Однако фактор США играет существенную роль в формировании этих мнений», - сказал он журналистам в аэропорту Анкары после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Зеленский отметил при этом поддержку президентом Эрдоганом членства Украины в НАТО в будущем.

«Если НАТО не вариант, о каких гарантиях безопасности мы говорим?» - сказал он, подчеркнув при этом, что у его страны сильная армия, но для ее содержания постоянно требуются оружие и деньги.

Отметив, что Украине также нужны гарантии экономической безопасности, Зеленский заявил, что «для этого мы должны войти в такой большой рынок, как Евросоюз».

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