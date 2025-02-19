Джейхун Байрамов посетит Кувейт

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 29-30 апреля посетит Кувейт для участия в заседании совместной межправительственной комиссии.

Как сообщают зарубежные СМИ, об этом заявил замминистра иностранных дел Ялчын Рафиев на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем министра иностранных дел Кувейта Джаррахом Джабер аль-Ахмед ас-Сабахом.

Рафиев отметил, что обмен визитами на высоком уровне очень важен для развития двусторонних отношений.

«Мы встречались на уровне заместителей министров, и на 29-30 апреля запланирован визит министра иностранных дел нашей страны Джейхуна Байрамова», - сказал замминистра.

Источник: Report