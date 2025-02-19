Опрос: Зеленскому доверяют более половины украинцев

Володимиру Зеленскому доверяют более половины украинцев. Вопреки мнению Дональда Трампа, за последние месяцы рейтинг Президента Украины вырос.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57 процентов украинцев доверяют Зеленскому, не доверяют – 37 процентов. Баланс доверия-недоверия составляет +20 процентов.

Показатели доверия немного улучшились по сравнению с последним опросом в декабре 2024 года, когда ему доверяли 52 процента, не доверяли – 39 процентов, а баланс доверия-недоверия составлял +13 процентов.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Президент Зеленский «сохраняет достаточно высокое доверие в обществе и тем более сохраняет легитимность». По его словам, для демократического общества иметь текущий показатель доверия – это очень хороший результат.

«Если отдельные международные партнеры-союзники переживают за легитимность Президента в контексте возможных мирных переговоров и считают уместным настаивать на выборах, то с точки зрения самих украинских граждан с этим проблем нет, нынешний Президент и власть вполне легитимны вести сложные переговоры, а выборы должны быть после завершения войны и как минимум получения Украиной надежных гарантий безопасности», - добавил социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 4-9 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это внутренне перемещенные лица, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг Володимира Зеленского составляет 4 процента. «Сейчас мы имеем ситуацию в Украине, когда давно не было выборов. Там введено военное положение. И украинский лидер теперь уже, как бы мне ни грустно было это констатировать, его поддержка составляет 4 процента», - сказал Трамп.