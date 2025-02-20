Разбираем с экспертами: Что происходит с детьми, когда игры становятся важнее реальной жизни?

Буквально недавно в Азербайджане произошел случай, потрясший всю общественность - в Ярдымлинском районе из охотничьего ружья своего отца в собственном доме застрелился 15-летний подросток.

Эта трагедия вполне могла бы сойти за самоубийство, если бы не записка, которую оставил ребенок. Именно в ней была вся правда: подростка заставили это сделать участники онлайн-игры «Синий кит», угрожая расправой над его родителями.

На фоне этого ужасающего по своей сути события в разы усилилось беспокойство за детей и еще острее стали актуальные вопросы: «Как защитить ребенка от угроз и опасностей, которые таит в себе виртуальный мир?»; «Как уследить за ним, поймать тот самый момент, когда он вдруг решится перейти черту, за которой уже ничего нет?»

Вопросов – множество, и мы в своей статье попытаемся найти ответы хотя бы на часть из них.

Родительский контроль: Под строгим колпаком или полное доверие?

Факт общеизвестный, что родительский подход играет немаловажную роль в защите детей от вирусных игр. От внимания родителей зависит, будут ли дети уязвимы к вредным играм, негативно влияющим на психику, социальные навыки, учебу и здоровье. Однако у каждой семьи имеется своя позиция по данному вопросу.

Чтобы выяснить превалирующее мнение мам и пап в этой связи, 1news.az провел среди родителей онлайн-опрос.

Было установлено, что в целом родители придерживаются двух диаметрально противоположных мнений в этом вопросе. Одни считают необходимым строго контролировать действия своих детей на онлайн-платформах, тщательно отслеживая, в какие игры они играют, устанавливая ограничения по времени, которое ребенок может проводить за онлайн-играми. Они часто предлагают различные альтернативные занятия, чтобы отвлечь детей от компьютерных игр.

Другие придерживаются подхода, основанного на доверии, и считают, что детям следует предоставлять больше свободы. Они не вмешиваются в процесс выбора игр или времени, проведенного за компьютером, полагаясь на собственное суждение ребенка и его способность к самоконтролю. Такая позиция подразумевает отсутствие жестких ограничений и большее внимание к развитию доверительных отношений в семье.

С учетом результатов данного опроса для более глубокого анализа ситуации мы решили обратиться к экспертам.

Мнение специалиста по работе с детьми

Эту тему для 1news.az прокомментировала психиатр, специалист по работе с детьми и подростками Айдан Искандерли.

Она отметила, что онлайн-игры могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на психическое здоровье детей. Так, с одной стороны, они развивают когнитивные способности, улучшают реакцию, учат стратегическому мышлению и взаимодействию в команде. Однако чрезмерное увлечение играми может привести к тревожности, проблемам со сном, ухудшению концентрации и социальной изоляции.

По словам психиатра, зависимость от онлайн-игр возникает из-за постоянных наград и достижений, что стимулирует выработку дофамина. Игра становится для ребенка источником удовольствия, а реальная жизнь — скучной. В группу риска попадают дети с тревожностью, депрессией, низкой самооценкой и нехваткой родительского внимания, которые находят в играх альтернативную реальность, где они чувствуют себя успешными.

Зависимости могут также способствовать семейные конфликты, гиперопека или строгость родителей, стрессы в школе. Увлечение играми может привести к психиатрическим последствиям, таким как тревожное расстройство, депрессия и проблемы с концентрацией. В некоторых случаях дети становятся агрессивными, особенно если игра связана с насилием. Особую опасность представляют игры, вроде «Синего кита», где дети выполняют задания, манипулирующие их психикой, говорит психиатр.

«В своей практике я сталкивалась с множеством различных случаев, которые касаются влияния онлайн-игр на детей и подростков. В одном случае 12-летний мальчик проводил по 6-7 часов в день за играми. Его поведение начало меняться: он стал раздражительным, перестал общаться с друзьями, у него ухудшилась успеваемость, возникли проблемы со сном, проявлялась агрессия, когда его пытались отвлечь от игры.

В другом случае 14-летний подросток, испытывавший трудности в общении, нашел утешение в многопользовательской игре. В ней он чувствовал себя важным и уважаемым, чего не было в реальной жизни, где его дразнили в школе. Игра стала для него не просто увлечением, а настоящим убежищем.

Также мне приходилось наблюдать ситуацию с 11-летним мальчиком. Его родители часто ссорились, не уделяли ему должного внимания, и он погрузился в виртуальный мир. Ребенок стал проводить все больше времени за играми, перестал делать домашние задания и прекратил общение с родными.

Особенно тревожным был случай с 13-летней девочкой, которая начала играть из любопытства. Но со временем задания в игре становились все более пугающими, включая порезы. К счастью, родители заметили изменения в ее поведении и вовремя предотвратили беду.

Не обошлось и без более пугающих примеров. 15-летний подросток, увлекавшийся шутерами, стал проявлять агрессию в школе, грубо реагировал на замечания учителей и даже угрожал одноклассникам», - рассказала А.Искандерли.

Для предотвращения игровой зависимости психиатр рекомендует установить четкие правила, например, ограничить время игры 1-2 часами в день и поощрять другие активности. Родители должны знать, в какие игры играет их ребенок, и обсуждать с ним риски. Если зависимость уже сформировалась, следует постепенно сокращать время, не запрещая игры резко, и мотивировать ребенка на другие увлечения. В сложных случаях требуется помощь психолога. При серьезных психических нарушениях, таких как депрессия, может потребоваться медикаментозное лечение, однако акцент остается на психотерапии и поддержке семьи.

Рекомендации госструктуры

Учитывая важность данной темы и комментарии врача, мы обратились в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, чтобы узнать, какие меры предпринимаются для повышения осведомленности среди родителей и детей с целью предотвращения трагедий, подобных той, что произошла недавно в Ярдымлинском районе.

«Несмотря на усилия по обеспечению интернет-безопасности, полностью избежать угроз из виртуального мира невозможно. Каждый должен позаботиться о своей кибербезопасности и безопасности семьи и близких, повышая их осведомленность. Дети, как наиболее уязвимая группа, подвержены негативному влиянию вредоносного контента в Интернете, что может повлиять на их психическое здоровье», - сказали в Госкомитете.

СПРАВКА: В законе информация, вредная для детей, классифицируется на два типа: запрещенная для распространения среди детей и ограниченная по возрасту. К первой относится контент, угрожающий безопасности детей, пропагандирующий насилие и жестокость, подрывающий институт семьи и содержащий аморальные материалы. Ограниченная информация включает материалы, демонстрирующие насилие, страх, содержащие нецензурную лексику и другие опасные элементы.

«Государственный комитет проводит различные мероприятия по защите детей от вредоносного контента в Интернете и социальных сетях, включая просветительскую деятельность. С этой целью организуются тренинги для специалистов, родителей и детей, аналитические исследования в этой области, разрабатываются образовательные материалы, печатная продукция и видеоролики», - сказали в Госкомитете.

В структуре также подчеркнули, что важную роль в деле защиты детей от вредной информации и их интернет-безопасности играют родители, и Госкомитет рекомендует им ознакомиться с информационным буклетом «Защитим детей от вредной информации!»

Представляем вниманию читателей ряд рекомендаций Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, которые помогут предотвратить случаи воздействия негативного контента в социальных сетях на детей:

- Активно и внимательно подходить к защите своих детей от нежелательной или вредоносной информации.

- Тщательно исследовать интересующие детей цифровые игры и другие онлайн-продукты, обеспечивая доступ только к тем материалам, которые соответствуют возрасту ребенка.

- Использовать программы родительского контроля для ограничения доступа к вредному контенту.

- Если родитель сталкивается с продуктами без возрастной маркировки, ему следует обратиться в Государственный комитет и другие соответствующие органы. Важно также, чтобы родители сами ознакомились с контентом, который интересует их детей, включая цифровые игры, фильмы, видео, музыку, книги и другие культурно-массовые мероприятия.

- Для обеспечения безопасности в Сети необходимо установить фильтры на интернет-сеть, а также программы родительского контроля на устройствах детей — будь то компьютеры, планшеты или смартфоны. Это поможет регулировать время использования этих устройств в зависимости от возраста, предотвращая возможные зависимости.

- Особое внимание уделять ограничению использования социальных сетей детьми младше 12 лет, а также обучению детей безопасному общению в Интернете. Следует научить их не общаться с незнакомыми людьми в социальных сетях и не делиться личными данными, такими как имя, фотографии, адрес, номер телефона или пароли.

- Уделять больше времени общению с детьми, выслушивать их переживания и помогать преодолевать трудности, становясь для них настоящими друзьями и опорой.

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: в условиях стремительной цифровизации и роста популярности онлайн-игр и соцсетей важно привить ребенку понимание того, что Интернет — это не только источник знаний и развлечений, но и пространство, в котором скрываются многочисленные угрозы.

Мы надеемся, что предложенные рекомендации окажутся полезными для родителей и помогут минимизировать риски, связанные с онлайн-активностями, обеспечив при этом благоприятную среду для гармоничного развития детей в цифровом мире.