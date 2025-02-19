Владимир Зеленский ответил на заявление президента США Дональда Трампа о его низком рейтинге.

«Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — сказал он на пресс-конференции.

По утверждению Зеленского ему доверяют 57% украинцев.

Кроме того, он заявил, что Трамп «живет в дезинформационном пространстве».

В среду глава Белого дома поддержал необходимость проведения выборов в Украине, указав на низкий уровень поддержки Зеленского населением.

Глава Белого дома напомнил, что в Украине «прошло много времени» с последних выборов, при этом рейтинг Зеленского упал до четырех процентов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит «многие» страны.

Источник: РИА Новости