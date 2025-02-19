В Азербайджане задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков из Ирана

В ходе проведенного на одном из таможенных постов досмотра грузов была обнаружена крупная партия психотропных веществ и наркотических средств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Управление по прессе и связям с общественностью Государственного таможенного комитета, на таможенном посту «Ипек йолу» Бакинского главного таможенного управления был проведен досмотр грузов, импортированных из Исламской Республики Иран.

В одном из грузовых автомобилей были обнаружены 42 пакета, в 25 из которых находилось 983.316 граммов метамфетамина. Были задержаны два иностранных гражданина, у них изъяли 16 таблеток метадона.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 и 234.4-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Ясамальский районный суд города Баку избрал в отношении задержанных иностранцев меру пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.