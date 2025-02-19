Лидер партии «Патриоты»: Макрон хочет войны
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет войны, в том числе и для того, чтобы подтвердить притязания на третий срок.
Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он напомнил, что Макрон назвал Россию «экзистенциальной угрозой» - сразу после того, как РФ и США объявили о начале налаживания отношений.
«Он отрезал нас от развития, от мира, от диалога, процветания. А затем предложил политическим партиям обсудить это. Конечно, он хочет вести войну. На то есть много причин, особенно для оправдания третьего срока в хаосе…» - написал Филиппо в соцсети X.
Он отметил, что политические партии, которые согласятся принять участие во встрече с Макроном, станут участниками «этого безумия и этого сверхзловещего, опасного сценария».
Источник: РИА Новости