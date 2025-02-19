SOCAR усилила меры безопасности с учетом ухудшающихся погодных условий

В связи с резким изменением погодных условий на территории Азербайджана, нестабильной и ветреной погодой, на производственных площадках ПО «Азнефть» SOCAR усилены меры безопасности.

Об этом говорится в сообщении SOCAR.

Отмечается, что в связи с погодными условиями выполнение работ, сопряженных с риском, ограничено, реализуются необходимые меры для охраны здоровья работников в рамках норм труда.

На всех участках проводится просветительская работа, текущая ситуация держится под контролем.

Напомним, что ранее Национальная служба гидрометеорологии предупредила, что с вечера 19 февраля до дневных часов 22 февраля на территории страны ожидается изменение погодных условий: периодические осадки, местами снег, северо-западный ветер с порывами, а также постепенное понижение температуры воздуха на 7–10 градусов по сравнению с предыдущими днями.