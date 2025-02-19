Полностью соблюдаются требования радиационной безопасности - МЧС отреагировало на жалобы жителей дома на нарушения в деятельности клиники HARMONY

Как мы уже писали ранее, к нам поступила жалоба от жильцов дома №174 по улице Салатын Аскеровой (комплекс 7 Points) на деятельность клиники HARMONY, расположенной по тому же адресу. Редакция 1news.az оперативно откликнулась на данную проблему, опубликовав статью Новооткрывшаяся в Баку клиника обвиняется в нарушении экологических и санитарных норм.

Для более подробного разъяснения ситуации мы также обратились в Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. На основе нашего запроса МЧС провело проверку в клинике и предоставило общественности ее результаты.

В сообщении министерства говорится: «В клинике HARMONY HEALTH HOSPITAL (ООО), расположенной по адресу: г. Баку, Насиминский район, улица Салатын Аскеровой, дом 174, Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС провело мониторинг.

По результатам проверки и радиологического мониторинга установлено, что в клинике полностью соблюдаются требования радиационной безопасности. Стационарные защитные средства в рентген-диагностических кабинетах обеспечивают необходимую защиту, соответствующую нормам радиационной безопасности. Уровень дозы рентгеновского излучения в помещениях, примыкающих к рентген-диагностическим кабинетам, не превышает установленных пределов.

Также хотим отметить, что помещения, примыкающие к рентген-диагностическим кабинетам как по горизонтали, так и по вертикали, не предназначены для проживания».

Напомним, что жители жаловались на то, что данное медучреждение нарушает законодательные нормы, касающиеся здоровья населения, градостроительные, санитарно-гигиенические и экологические стандарты.

В письме отмечалось, что клиника занимает 1-й, 2-й, 3-й и -1-й этажи жилого здания. На -1 этаже находится подвал, переоборудованный под радиологическое отделение с аппаратами для КТ, рентгенографии и МРТ, что нарушает действующее законодательство.