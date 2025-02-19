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Президент ОАЭ ознакомился с продукцией оборонного назначения азербайджанского производства

First News Media20:20 - Сегодня
Президент ОАЭ ознакомился с продукцией оборонного назначения азербайджанского производства

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян посетил стенд закрытого акционерного общества "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах", подведомственного министерству оборонной промышленности Азербайджанской Республики, на международной оборонной выставке "IDEX 2025" в Абу-Даби.

Как сообщили Trend в Министерстве оборонной промышленности, министр Вугар Мустафаев подробно проинформировал Президента ОАЭ о продукции оборонного назначения Азербайджана, представленной на выставке. Глава государства пожелал успехов делегации Азербайджана, принимающей активное участие в международной оборонной выставке "IDEX 2025".

Кроме того, с продукцией оборонного назначения азербайджанского производства ознакомился министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Министру была предоставлена подробная информация о местной продукции.

Отметим, что сегодня в рамках выставки министр В.Мустафаев встретился с государственным министром по делам обороны ОАЭ Мохаммедом бин Мубараком Фаделем Аль Мазруи, председателем правления компании EDGE Group Фейсалом Аль Баннаи, генеральным секретарем совета "Tawazun" Насером Аль Нуайми и руководством китайской компании CETC International.

На встречах были обсуждены возможности сотрудничества в области оборонной промышленности, состоялся обмен мнениями по интересующим вопросам.

Международная оборонная выставка "IDEX 2025" продлится до 21 февраля.

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