Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и «скромно успешным комиком»

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и «скромно успешным комиком».

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social 19 февраля.

«Диктатор без выборов. Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией, что, как признают все, может сделать только ТРАМП и администрация Трампа. <...> Я люблю Украину, но Зеленский сделал ужасную работу, его страна разрушена, и МИЛЛИОНЫ погибли напрасно — и это продолжается», — написал он.

Трамп заявил, что «скромно успешному комику» Зеленскому удалось убедить США выделить $350 млрд «на войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начинаться», причем эта сумма больше того, что потратила Европа, на $200 млрд. Зеленский, по словам американского президента, признает, что половина полученной от США суммы пропала. Президент Украины, предполагает Трамп «хочет продолжать «кататься на денежном поезде».

Накануне, 18 февраля, Трамп выступил с призывом проведения выборов на Украине. По его словам, в стране давно не было голосования, к нему толкает не Россия, а ситуация на Украине.