Эрдоган: Инициатива Трампа по прекращению войны в Украине совпадает с политикой Турции

Дипломатическая инициатива президента Трампа, нацеленная на быстрое завершение российско-украинской войны путем переговоров, на данном этапе соответствует политике, которую Турция проводит в течение последних 3 лет, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским 18 февраля в Анкаре, Эрдоган отметил, что этот визит состоялся в тот момент, когда фундаментальная динамика войны в Украине готова к значительным изменениям.

Эрдоган подчеркнул готовность Турции оказать всестороннее содействие для завершения переговорного процесса устойчивым миром.

«Турция является идеальным местом для возможных мирных переговоров между Россией, Украиной и США в предстоящий период», - заявил он.

По его словам, сейчас все мировое сообщество ждет достижения мира: «Турция со своей стороны с первого дня войны прилагает интенсивные усилия для установления мира между сторонами путем переговоров». Он напомнил, что Анкара организовала прямые переговоры между двумя странами в Стамбуле в марте 2022 года: «В результате наших контактов со сторонами мы реализовали Черноморскую зерновую инициативу. За последние 3 года мы выступили с прямыми инициативами с Россией и Украиной на всех уровнях. Во всех этих усилиях мы искренне старались быть надежным посредником для обеих сторон и достигли конкретных результатов».

«Стамбульские переговоры являются важной точкой отсчета, поскольку именно на этой площадке стороны наиболее близко подошли к достижению соглашения. Учитывая активную дипломатию, которую мы проводили в последние 3 года, наша страна стала бы идеальным местом проведения предстоящих встреч между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. Во время встречи с г-ном Зеленским я выразил решительную поддержку Турции территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, подчеркнув, что мы окажем всевозможную поддержку для завершения переговорного процесса прочным миром. Эта война, которая привела к гибели многих невинных людей и огромным разрушениям, должна завершиться», - продолжил Эрдоган.

По его словам, Турция будет продолжать работать над реализацией договоренности, направленной на обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море: «Мы считаем, что такая договоренность в Черном море послужит важной мерой укрепления доверия в процессе переговоров».

Президент Эрдоган сообщил, что передал Зеленскому готовность турецких компаний оказать поддержку Украине в устранении разрушений, причиненных войной, и в восстановлении.

Президент Эрдоган выразил надежду на то, что на его переговорах с Владимиром Путиным удастся «проложить путь к миру».

Источник: Anadolu