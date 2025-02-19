 Эрдоган: Инициатива Трампа по прекращению войны в Украине совпадает с политикой Турции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Эрдоган: Инициатива Трампа по прекращению войны в Украине совпадает с политикой Турции

First News Media09:02 - Сегодня
Эрдоган: Инициатива Трампа по прекращению войны в Украине совпадает с политикой Турции

Дипломатическая инициатива президента Трампа, нацеленная на быстрое завершение российско-украинской войны путем переговоров, на данном этапе соответствует политике, которую Турция проводит в течение последних 3 лет, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским 18 февраля в Анкаре, Эрдоган отметил, что этот визит состоялся в тот момент, когда фундаментальная динамика войны в Украине готова к значительным изменениям.

Эрдоган подчеркнул готовность Турции оказать всестороннее содействие для завершения переговорного процесса устойчивым миром.

«Турция является идеальным местом для возможных мирных переговоров между Россией, Украиной и США в предстоящий период», - заявил он.

По его словам, сейчас все мировое сообщество ждет достижения мира: «Турция со своей стороны с первого дня войны прилагает интенсивные усилия для установления мира между сторонами путем переговоров». Он напомнил, что Анкара организовала прямые переговоры между двумя странами в Стамбуле в марте 2022 года: «В результате наших контактов со сторонами мы реализовали Черноморскую зерновую инициативу. За последние 3 года мы выступили с прямыми инициативами с Россией и Украиной на всех уровнях. Во всех этих усилиях мы искренне старались быть надежным посредником для обеих сторон и достигли конкретных результатов».

«Стамбульские переговоры являются важной точкой отсчета, поскольку именно на этой площадке стороны наиболее близко подошли к достижению соглашения. Учитывая активную дипломатию, которую мы проводили в последние 3 года, наша страна стала бы идеальным местом проведения предстоящих встреч между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. Во время встречи с г-ном Зеленским я выразил решительную поддержку Турции территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, подчеркнув, что мы окажем всевозможную поддержку для завершения переговорного процесса прочным миром. Эта война, которая привела к гибели многих невинных людей и огромным разрушениям, должна завершиться», - продолжил Эрдоган.

По его словам, Турция будет продолжать работать над реализацией договоренности, направленной на обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море: «Мы считаем, что такая договоренность в Черном море послужит важной мерой укрепления доверия в процессе переговоров».

Президент Эрдоган сообщил, что передал Зеленскому готовность турецких компаний оказать поддержку Украине в устранении разрушений, причиненных войной, и в восстановлении.

Президент Эрдоган выразил надежду на то, что на его переговорах с Владимиром Путиным удастся «проложить путь к миру».

Источник: Anadolu

Поделиться:
235

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в Ханкенди

В мире

«Вы могли бы заключить сделку»: Трамп обрушился на Украину - ВИДЕО

Общество

В Баку продолжился суд над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в тяжких ...

Экономика

Грузия и Азербайджан обсудили железнодорожные пассажирские перевозки

В мире

США приостановили рассмотрение миграционных заявок из Украины

Трамп призвал Украину отчитаться за выделенную помощь от США: Куда делись наши деньги?

Макрон выступил с призывом по Украине

ХАМАС заявил о готовности единовременно освободить всех израильских заложников

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Маск из-за объемов работы стал ночевать в Белом доме

Сенат Конгресса США утвердил Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава

Трамп оценил разговор с Зеленским - ОБНОВЛЕНО

В Иране произошло землетрясение

Последние новости

США приостановили рассмотрение миграционных заявок из Украины

Сегодня, 10:35

В Баку стартует 15-я пленарная сессия АПА

Сегодня, 10:34

Очередная группа переселенцев отправлена в город Джебраил - ФОТО

Сегодня, 10:31

Трамп призвал Украину отчитаться за выделенную помощь от США: Куда делись наши деньги?

Сегодня, 10:26

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в Ханкенди

Сегодня, 10:09

Макрон выступил с призывом по Украине

Сегодня, 10:08

Между Агентством кино Азербайджана и Национальным киноцентром Молдовы подписан меморандум – ФОТО

Сегодня, 10:04

Могут ли в Азербайджане появиться приюты для мужчин?

Сегодня, 10:00

ХАМАС заявил о готовности единовременно освободить всех израильских заложников

Сегодня, 09:58

Казахстан планирует завершить отчет по расследованию крушения AZAL до конца года

Сегодня, 09:57

«Вы могли бы заключить сделку»: Трамп обрушился на Украину - ВИДЕО

Сегодня, 09:55

Ватикан сообщил о двусторонней пневмонии у Папы Римского

Сегодня, 09:52

ХАМАС отверг требование Израиля о разоружении

Сегодня, 09:22

Зеленский: Переговоры России и США в Эр-Рияде стали для нас сюрпризом, мы узнали о них из СМИ

Сегодня, 09:18

Эрдоган: Инициатива Трампа по прекращению войны в Украине совпадает с политикой Турции

Сегодня, 09:02

Спикер парламента Ирана прибыл в Баку для участия в 15-й сессии АПА

Сегодня, 00:05

В Турции состоялась конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду

18 / 02 / 2025, 23:48

Азербайджан расширяет сотрудничество с военными промышленными предприятиями Испании и Китая

18 / 02 / 2025, 23:20

Акции украинских компаний взлетели на фоне переговоров в Эр-Рияде

18 / 02 / 2025, 23:02

Распространено совместное заявление комиссий по международным отношениям ТЮРКПА

18 / 02 / 2025, 22:42
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31