Зеленский: Переговоры России и США в Эр-Рияде стали для нас сюрпризом, мы узнали о них из СМИ

Переговоры делегаций США и РФ в столице Саудовской Аравии 18 февраля стали для Киева неожиданностью.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

«Переговоры России и США в Эр-Рияде стали для нас сюрпризом. Мы узнали о них из СМИ», - сказал украинский лидер.

Ранее, выступая на церемонии открытия нового здания посольства Украины в Анкаре, Зеленский сказал, что Киев выступает за установление мира, основанное на предоставлении Украине гарантий безопасности.

«Как страна, мы хотим мира, мы стремимся к тому, чтобы война завершилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание этой войны было основано на предоставлении определенных гарантий безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены со стороны Соединенных Штатов, Европейского союза и всей Европы, включая Турцию»,-сказал, в частности, украинский лидер.

Источник: Anadolu