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ХАМАС отверг требование Израиля о разоружении

First News Media09:22 - Сегодня
ХАМАС отверг требование Израиля о разоружении

Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергло требование Израиля о разоружении и выводе своих сил из сектора Газа.

Об этом сообщил представитель организации Хазема Касема.

«Условие [Израиля] по устранению ХАМАС в секторе Газа - это нелепая психологическая война, вывод или разоружение сопротивления из Газы неприемлемы. Любые договоренности о будущем сектора Газа будут приниматься на основе национального консенсуса», - приводит телеканал Al Jazeera слова представителя ХАМАС.

Глава израильского МИД Гидеон Саар заявил во вторник, что Израиль не допустит, чтобы ХАМАС сохранил какое-либо присутствие в секторе Газа по завершении там боевых действий, и требует полного разоружения Газы.

Источник: ТАСС

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