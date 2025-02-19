«Вы могли бы заключить сделку»: Трамп обрушился на Украину - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп после переговоров российской и украинской делегаций в Эр-Рияде обрушился с критикой на Украину и заявил, что разочарован реакцией Киева, который не был привлечен к консультациям.

«Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места [за столом переговоров], но у них было место в течение трех лет и задолго до этого. Это можно было уладить очень легко», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си в своей резиденции во Флориде.

«Вы могли бы заключить сделку», — добавил Трамп.

Владимир Зеленский накануне заявил, что российско-американская встреча в Эр-Рияде стала для Киева сюрпризом. Он в очередной раз повторил, что решение о прекращении войны не может приниматься без Украины.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман хотел, чтобы Зеленский был на переговорах, но Вашингтон и Москва настаивали на встрече без участия Украины.

Трамп также заявил журналистам, что рейтинг Владимира Зеленского якобы «опустился до 4%», и стране необходимы выборы, тем самым фактически повторив один из основных тезисов российского президента Владимира Путина.

По словам американского президента, после переговоров в Саудовской Аравии он «гораздо больше уверен» в достижении мирного соглашения.

«Они [переговоры] были очень хорошими. Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство. Я думаю, что у меня есть сила, чтобы положить конец этой войне, и я думаю, что все идет очень хорошо», — сказал Трамп.

Он также заявил, что поддерживает отправку европейских миротворцев в Украину в случае заключения соглашения о прекращении войны.

«Если они хотят это сделать, это здорово, я полностью за», — сказал он.

Трамп допустил, что может встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля.

Когда он покидал свою резиденцию в Мар-а-Лаго, один из журналистов спросил его, состоится ли встреча до конца месяца.

«Вероятно», — ответил Трамп.