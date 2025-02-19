Казахстан планирует завершить отчет по расследованию крушения AZAL до конца года

Власти Казахстана должны завершить окончательный отчет о причинах крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ города Актау до декабря 2025 года.

Об этом сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев на брифинге.

«Согласно требованиям, стандартам рекомендуемой практики ИКАО (Международной организации гражданской авиации - прим. ТАСС) - один год расследования. Соответственно, до декабря текущего года окончательный отчет по расследованию должен быть завершен», - сказал Ластаев, отвечая на вопрос о сроках расследования крушения самолета близ Актау.

Источник: ТАСС