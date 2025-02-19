Могут ли в Азербайджане появиться приюты для мужчин?

В 2024 году в Азербайджане более 50 мужчин стали жертвами психологического и экономического насилия со стороны женщин.

Такие данные приводит Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей

Телеканал Baku TV провел опрос среди жителей Баку, посвященный теме насилия в отношении мужчин, сообщает 1news.az.

Ответы респондентов на вопрос: «Почему мужчины становятся жертвами насилия?» - были весьма различными: «Мужчины должны возвращаться домой вовремя, чтобы избежать насилия»; «Наверное, они ведут себя плохо»; «Мужчины сейчас не могут найти работу, у них нет денег, а женщины работают и имеют больше власти».

В свою очередь, председатель Общественного объединения помощи женщинам и детям «Təmiz Dünya» («Чистый мир») Мехрибан Зейналова считает важным создание приютов для мужчин.

«Мужчины чаще становятся жертвами психологического и экономического насилия. Прямой угрозы нет, но есть определенные притеснения. Пострадавшие могут обратиться в реабилитационные центры, однако приюты крайне необходимы для подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Их создание при НПО очень важно», - сказала она.

Однако в Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей, комментируя данную тему, заявили, что вопрос создания приютов для мужчин на данный момент не рассматривается.

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