ХАМАС передаст Израилю тела погибших заложников

Палестинское движение ХАМАС 20 февраля передаст израильской стороне тела погибших в секторе Газа заложников, в том числе членов семьи Бибас.

Cоответствующее заявление опубликовал официальный представитель военного крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"В рамках сделки по обмену с Израилем мы в четверг передадим другой стороне тела членов семьи Бибас и тело Одеда Лифшица", - написал Абу Убайда в своем Telegram-канале.

Он заявил, что все погибшие стали жертвами израильских бомбардировок Газы.

Кфиру Бибас на момент их захвата в заложники боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года было девять месяцев, его брату Ариэлю - четыре года. Они были вывезены в Газу вместе с матерью и отцом, он вернулся из анклава 1 февраля в рамках сделки по обмену заложников на палестинских заключенных.