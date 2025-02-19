Трамп призвал Украину отчитаться за выделенную помощь от США: Куда делись наши деньги?

Украинская сторона должна объяснить, куда была направлена финансовая помощь со стороны США, либо вернуть средства.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News на YouTube.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский сказал <...> что он не знает, где половина денег, которые мы ему дал <...> Мы дали им, я думаю, $350 млрд», — заявил он.

До этого Трамп заявил, что не видел отчетности по американской помощи Украине. По подсчетам Кильского института мировой экономики, за все три года СВО Украина получила от €267 млрд зарубежной помощи (порядка $278 млрд).

В 2024 году Трамп заявлял, что американская помощь Украине на $100 млрд больше европейской. 3 февраля 2025 года президент США заявил, что Вашингтон вложил в помощь Киеву уже почти на $200 млрд больше, чем Европа.

При этом Трамп не стал обещать использование неизрасходованных средств в объеме почти $4 млрд на военную помощь Украине. Глава Белого дома на соответствующий вопрос ответил кратко: «Будет видно».

Ранее советник Трампа Уолтц заявил, что США хотят от Украины «компенсаций».

Источник: Газета.ру