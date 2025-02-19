Борис Джонсон стал брать деньги за фотографии с собой

Бывший глава британского правительства Борис Джонсон начал зарабатывать на фотографиях с самим собой.

Об этом пишет газета The Guardian.

«Борис Джонсон взимает 121 евро за рукопожатие и фотографию перед живым выступлением в Эдинбурге», - указано в материале.

Речь идет о мероприятии «Вечер с Борисом Джонсоном», которое должно пройти 2 сентября. Купить билеты, предоставляющие «уникальную возможность» пожать руку бывшему политику, предлагает команда Джонсона.