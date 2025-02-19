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Шольц заступился за Украину: Ни одно решение не должно приниматься через голову Киева

First News Media11:29 - Сегодня
Шольц заступился за Украину: Ни одно решение не должно приниматься через голову Киева

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения по поводу того, какую роль будет играть Европа в установлении мира.

Об этом пишет Tagesschau.

«Очевидно, что Европейский союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира, если он, наконец, будет достигнут», — отметил он.

Кроме того, Шольц заявил, что ни одно решение по конфликту «не должно приниматься через голову Украины».

Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации в Украине и подготовку встречи президентов двух стран.

Источник: РИА Новости

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