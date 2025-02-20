Азербайджан остается стабильным рынком для реализации грузинской продукции

В январе 2025 года Азербайджан стал вторым крупным партнером Грузии по экспорту.

Об этом сообщает Report со ссылкой на предварительные данные Национальной статистической службы Грузии.

Согласно информации, общий экспорт Грузии вырос на 19,3% и достиг 403,9 млн долларов США. Импорт Азербайджана из Грузии составил 46,2 млн долларов.

В целом, в январе 2025 года доля СНГ в экспорте Грузии составила 64,2%.

При этом продажи на некоторых основных экспортных рынках Грузии – России, Турции и Китае – снизились. В то же время Азербайджан остается одним из стабильных рынков для реализации грузинской продукции.