Иран предлагает усилить преференциальное торговое сотрудничество в рамках АПА

Иран предлагает усилить преференциальное торговое сотрудничество между странами-членами Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф, выступая на 15-й пленарной сессии АПА в Баку.

По его словам, Азия является колыбелью многих человеческих цивилизаций и континентом с редкими ресурсами. «Будучи членами этой большой семьи, каждый из нас глубоко привержен миру, равенству и справедливости», - добавил он.

Галибаф также отметил, что региональные конфликты, пандемии, колониализм и незаконный оборот наркотиков выходят за рамки государственных границ и вызывают негативные последствия для всего мира. Поэтому миру нужна новая эра многосторонности и Тегеран выступает за экономическую синергию и диверсификацию торговли.