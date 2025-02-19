Сахиба Гафарова: Азербайджан достойно исполняет обязанности председателя Азиатской парламентской ассамблеи

Год назад Милли Меджлис Азербайджана принял председательство в Азиатской парламентской ассамблее (АПА). Мы определили ряд приоритетных направлений для достойного выполнения этой ответственной и почетной задачи.

К ним относятся развитие институционального потенциала АПА, расширение числа стран-членов, активизация существующих структур и повышение их эффективности.

Об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе выступления на проходящей в Баку 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Она отметила, что на вчерашнем заседании правления обсуждались две заявки: «Одна из них – заявка Султаната Оман на прием в Азиатскую парламентскую ассамблею в качестве полноправного члена, а другая - заявка Беларуси на присоединение в качестве наблюдателя. Мы также близки к достижению консенсуса по решению о формировании бюджета Азиатской парламентской ассамблеи».

Спикер парламента заявила, что Азербайджан, международно признанные территории которого на протяжении 30 лет находились под оккупацией соседней Армении, не получил поддержки, несмотря на все нормы и принципы международного права, а также резолюции и решения, принятые международными организациями. Это стало одной из главных причин неэффективности сегодняшней международной системы.

«Наша страна, самостоятельно реализовав все эти нормы, принципы и резолюции, освободила свои территории и восстановила свою территориальную целостность и суверенитет. Таким образом, мы хорошо осознаем актуальность этого вопроса и глубоко понимаем его суть», - добавила Сахиба Гафарова.

Источник: АЗЕРТАДЖ