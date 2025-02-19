Тяжелое ДТП в Физули: Погиб двухлетний ребенок

В Физулинском районе Азербайджана произошло тяжелое ДТП с участием трактора и легкового автомобиля.

Как сообщает Report, авария произошла на участке автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящем через село Алыханлы Физулинского района.

Мамедов Хайям Ильхам оглу (1997 г.р.), управляя автомобилем Mercedes Benz, столкнулся с трактором «Беларус-892», за рулем которого находился Магеррамов Амрах Ибрагим оглу (1997 г.р.).

В результате ДТП сын Хайяма Мамедова - Рашад Мамедов (2023 г.р.) скончался от полученных травм в Центральной больнице Физулинского района.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.